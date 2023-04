Consegnato olio del Giardino di Capaci al Vescovo durante celebrazione a Pennabilli

Attualità

17:08 - 05 Aprile 2023

La Questore Rosanna Lavezzaro ha consegnato l'olio prodotto dalle olive coltivate nel "Giardino della memoria di Capaci" al Vescovo Andrea Turazzi dopo la celebrazione della Santa Messa presso il Duomo di Pennabilli. Il giardino, curato dall'Associazione Quarto Savona 15, è dedicato alle vittime degli attacchi mafiosi e l'olio verrà utilizzato come olio santo durante le celebrazioni dopo essere stato consacrato nella messa Crismale della Settimana Santa. Il progetto è stato proposto dal Cappellano della Questura di Palermo per essere esteso in tutte le diocesi italiane.