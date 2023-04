Metromare non sarà esteso fino all'aeroporto di Rimini: la città valuta opzioni alternative

Attualità

Rimini

| 16:42 - 05 Aprile 2023

Una fermata del Metromare, foto di repertorio.

L'assessore comunale alla Mobilità di Rimini, Roberta Frisoni, ha chiarito che il servizio Metromare non verrà esteso fino all'aeroporto Federico Fellini, come proposto dal consigliere di Fratelli d'Italia, Carlo Rufo Spina. Frisoni ha dichiarato che il piano urbano per l'aeroporto, sviluppato in collaborazione con la società di gestione Airiminum, prevede un approfondimento sulle opzioni di connessione tra l'aeroporto e la fermata del Metromare più vicina. Tuttavia, la domanda di trasporto varia a seconda dell'orario e del periodo dell'anno in base al numero di voli in arrivo e partenza. Pertanto, la città sta considerando sistemi di mobilità automatica per collegare l'aeroporto alla fermata più vicina del Metromare. Il dirigente Roberto D'Andrea ha sottolineato che l'installazione di tratti interrati del Metromare sarebbe troppo costosa e presenterebbe problemi idraulici e geologici a causa della falda acquifera superficiale. Inoltre, potrebbe essere ripreso il vecchio progetto del tunnel interrato per compensare la pedonalizzazione del Ponte Tiberio.