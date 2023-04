Strage Bologna: 'Prova granitica di Bellini in stazione'

Attualità

Emilia Romagna

| 16:23 - 05 Aprile 2023

Archivio.

All'esito dell'istruttoria, si deve ritenere raggiunta la prova che Paolo Bellini fece parte del commando che eseguì materialmente la strage del 2 agosto 1980, con mansioni esecutive e di raccordo con gli altri concorrenti". Così la Corte di assise di Bologna, presieduta dal giudice Francesco Caruso, nelle motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo per Bellini per la strage del 2 agosto 1980, in ipotesi commessa in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti deceduti. "Si deve necessariamente partire dalla constatazione - si legge ancora nelle motivazioni - della prova granitica della presenza di Bellini il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, poiché egli fu ripreso in alcuni fotogrammi di un filmato amatoriale girato dal turista Harald Polzer, che si riferiscono ad un momento di pochi minuti successivo alla deflagrazione".



Per la Corte "la predetta conclusione è autorizzata da un altro elemento, che è sopravvenuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale e che era, invece, ancora incerto nella fase delle indagini preliminari, consistente nell'avvenuto riconoscimento dell'imputato in termini di certezza da parte di Maurizia Bonini (ex moglie di Paolo Bellini, ndr) all'udienza del 21 luglio 2021".



Secondo i giudici la deposizione di Maurizia Bonini segna infatti "due profili decisivi" di questo processo. "Da un lato la donna ha demolito l'alibi che all'epoca permise di scagionare Bellini, affermando che la mattina del 2 agosto 1980 questi arrivò a Rimini non alle 9, ma molto più tardi, verso l'ora di pranzo". Dall'altro, appunto, Maurizia Bonini "ha riconosciuto l'ex marito nel filmato di Polzer, girato alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980, mentre camminava sul binario 1, subito dopo l'esplosione", avvenuta alle 10.25.