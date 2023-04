San Marino: proposta ai Reggenti per centri di cultura sessuale in ambienti controllati

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:10 - 05 Aprile 2023

Archivio.

È stata presentata un'istanza d'Arengo ai Reggenti di San Marino per legalizzare la prostituzione in "ambienti controllati" e riservati ai maggiorenni. L'istanza chiede di riconoscere e legalizzare i centri di cultura sessuale, la prostituzione sessuale di ambo i sessi e altri servizi correlati, ma con regole per prevenire lo sfruttamento delle persone e garantire controlli sanitari. Tuttavia, non è ancora certo se questa richiesta verrà discussa e approvata dal parlamento di San Marino. Tra le altre istanze presentate ci sono proposte per la tutela dell'ambiente, la lotta alla violenza contro le donne e l'introduzione di una normativa per la morte medicalmente assistita.