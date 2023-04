Rimini, 90 milioni di investimenti nel 2022: Parco del Mare, riqualificazione turistica e molto altro

Attualità

Rimini

| 15:07 - 05 Aprile 2023

Piazza Cavour, centro politico ed economico della città di Rimini.

Il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2022, il quale dimostra di aver raggiunto tutti gli obiettivi programmati con il Bilancio di Previsione 2022-2024. La riduzione del debito è stata il primo obiettivo raggiunto, poiché in meno di un anno e mezzo è stato ridotto di oltre 12 milioni di euro, con un ammontare di debito residuo di circa 61,6 milioni di euro.



Il totale degli investimenti per il 2022 è di circa 90 milioni di euro, comprensivi di risorse statali, europee e regionali, che sono state utilizzate per il completamento della dotazione infrastrutturale della città.



Tra i principali interventi ci sono il Parco del Mare, la riqualificazione dell'area turistica di Rimini nord, il sottopasso carrabile di Viserba, la riqualificazione di Borgo San Giovanni, la scuola elementare di Miramare, la nuova palestra della scuola elementare Montessori e interventi allo stadio Romeo Neri.



Nonostante la scelta dell'Amministrazione di non aumentare le tasse di competenza comunale, le entrate correnti sono cresciute di circa 16,7 milioni di euro. Il rendiconto si è chiuso con un risultato positivo di oltre 170,2 milioni di euro, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.