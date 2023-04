Rimini, il Sindaco ringrazia l'agente di polizia eroe che ha salvato una donna nel porto

Attualità

Rimini

| 14:39 - 05 Aprile 2023

Sindaco con agente Antonio Carella.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha ricevuto in residenza comunale l'agente Antonio Carella, che ha compiuto un gesto eroico salvando una donna che aveva tentato il suicidio nel porto della città. L'agente di polizia si è tuffato nelle acque gelide per salvare la donna e si è procurato uno stiramento alla spalla nell'impresa. Il sindaco ha ringraziato Carella a nome dell'intera comunità riminese e gli ha donato una riproduzione della formella in argento del suo segno zodiacale e un volume del Tempio Malatestiano come segni di riconoscenza.