Santarcangelo, ritorno alle origini per la via Crucis di Gioventù Studentesca: attesi oltre 4500 ragazzi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:28 - 05 Aprile 2023

La Via Crucis a Santarcangelo di Romagna, foto Comunione e Liberazione.

Oltre 4.500 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia arriveranno a Santarcangelo per partecipare alla via Crucis di Gioventù Studentesca che, dopo 3 anni di stop forzato, tornerà a percorrere le vie del centro nel pomeriggio di venerdì 7 aprile.



Circa un centinaio i pullman che trasporteranno i ragazzi dalla Fiera di Rimini – dove dal 6 all’8 aprile svolgeranno i loro annuali esercizi spirituali – fino a piazzale Augusto Campana, riservato esclusivamente ai mezzi di Giovedì Studentesca dalle ore 12 alle 19. Nel caso l’area di sosta non fosse sufficiente, i pullman potranno parcheggiare anche presso lo stadio Mazzola in via Trasversale Marecchia.

Dall’area di sosta, ragazzi e ragazze si dirigeranno verso il parco del Campo della Fiera, vero e proprio punto di partenza della Via Crucis. Il corteo percorrerà via De Bosis, via Battisti, via Saffi per svoltare a sinistra in piazza Balacchi e in via Pio Massani. Proseguendo nelle vie Beato Malatesta e Cappuccini, i partecipanti entreranno nel parco Baden Powell – dove si fermeranno per circa un’ora – per poi riuscire nuovamente da via Cappuccini. Da lì, si immetteranno in via Cupa verso viale Marini per rientrare poi al Campo della Fiera.



Per consentire l’arrivo e il parcheggio dei pullman nonché lo svolgimento della processione religiosa, a partire dalle ore 13 fino alle ore 19 circa, in viale Marini non sarà possibile sostare né transitare, fatta eccezione per residenti, mezzi di soccorso e organizzatori. Anche le altre strade interessate dalla manifestazione subiranno alcune modifiche alla circolazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo: sarà infatti vietato il transito in via De Bosis dalle 15 alle 16, nelle vie Battisti, Massani, Malatesta e in piazza Balacchi dalle 15 alle 16,30 e nelle vie Cupa, Cappuccini, Pozzo lungo nonché al parcheggio Cappuccini dalle ore 16 alle 18,30.

Nel corso della manifestazione, i mezzi che dalle vie Verga e Manzoni si immetteranno in via Cupa avranno l’obbligo di svoltare a destra, mentre chi proviene da via del Coppo potrà esclusivamente svoltare a sinistra su via Pozzo lungo.



I varchi di apertura e chiusura saranno presidiati dal personale addetto alla sicurezza incaricato dagli organizzatori o, nelle intersezioni e vie più sensibili, direttamente dalla Polizia locale della bassa Valmarecchia: sei gli agenti che saranno a servizio esclusivo della manifestazione, mentre due saranno di pattuglia e a disposizione in caso di eventuali necessità.