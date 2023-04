Rimini, rinviata all'anno prossimo l'apertura dell'ex delfinario

Attualità

Rimini

| 14:28 - 05 Aprile 2023

L'ex delfinario di Rimini, destinato a diventare un centro formativo e attrattivo dedicato al mondo del mare e un ospedale per le tartarughe marine, non aprirà come sperato a giugno a causa di ostacoli burocratici, compreso il complesso iter dei permessi e gli abusi da demolire. La riqualificazione della struttura è stata assegnata alla Fondazione Cetacea Onlus e al Club Nautico, dopo il fallimento della società titolare della concessione del delfinario. Il taglio del nastro è stato rinviato al 2024, ma durante quest'estate verrà dato un primo assaggio di ciò che sarà questo luogo per la città.