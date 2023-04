San Marino: corse con il Treno Bianco Azzurro in occasione delle prossime festività

Turismo

Repubblica San Marino

| 13:41 - 05 Aprile 2023

Foto su fb dell'Associazione Treno Bianco Azzurro.

Dopo il grande successo durante il Natale delle Meraviglie – oltre 1200 passeggeri in 12 giorni – torna in funzione l'amato Treno Bianco Azzurro in occasione delle festività pasquali e il 25 aprile. Sarà possibile salire a bordo dell’elettromotrice AB03 e provare l’emozione di un tuffo nel passato con un viaggio appassionante attraverso la galleria Montale. Ben 1500 metri di tragitto per rivivere le gesta del Treno Bianco Azzurro, la ferrovia che collegava Rimini a San Marino purtroppo non più attiva dal bombardamento avvenuto nell’estate del 1944.



Il Treno Bianco Azzurro è stato un gioiello della tecnica ferroviaria, che quando inaugurò la prima corsa – nel lontano 1932 – seppe distinguersi per innovazione. Infatti, mentre a Rimini c’erano ancora le vaporiere, sulla linea San Marino - Rimini ci si muoveva con l’innovativa trazione elettrica a corrente continua. Oltre a ciò, per raggiungere la stazione di San Marino (643 metri sul livello del mare) in soli 53 minuti furono costruite diciassette gallerie (di cui due elicoidali), tre ponti, tre viadotti, un cavalcavia e un sottopasso: un’opera formidabile dell'ingegneria civile dell'epoca.



Le corse saranno attive nei giorni 8, 9, 10 e 25 aprile e osserveranno i seguenti orari: mattino: dalle 10.30 alle 12.30, pomeriggio: dalle 14.30 alle 18.00. Numero massimo di passeggeri per ogni corsa: 8/10 persone. Il costo del biglietto sarà di 5,00 euro, il cui ricavato finanzierà le attività dell’Associazione Treno Bianco Azzurro.