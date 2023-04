Metromare: il nuovo collegamento veloce dalla stazione alla fiera di Rimini in soli 9 minuti

Attualità

| 13:35 - 05 Aprile 2023

Fermata Metromare zona stazione.

Presentato il progetto per la tratta Stazione FS-Rimini Fiera del Metromare, un collegamento veloce e accessibile che congiungerà la stazione centrale di Rimini al quartiere fieristico con un percorso di 4,2 km e sei fermate intermedie, percorribile in soli 9 minuti. Saranno costruiti due nuovi ponti e un sottopasso in corrispondenza della SS16, oltre ad altri interventi per migliorare le connessioni viarie, ciclabili e pedonali del comparto nord della città. Il progetto prevede anche l'utilizzo di mezzi elettrici a zero emissioni.

Il progetto è stato completato e pubblicato, ed è in corso il procedimento di approvazione dell'opera pubblica. La Conferenza dei Servizi decisoria si riunirà a maggio per determinare la dichiarazione di Pubblica Utilità e l'apposizione dei relativi vincoli. Una volta approvato il progetto, sarà messo a gara con procedura di appalto integrato con l'affidamento all'appaltatore della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere. Il timing prevede l'indizione della gara di appalto entro giugno 2023.