Murales vandalizzato a Rimini: protesta dell'arte inclusiva contro la censura bigotta

| 13:15 - 05 Aprile 2023

L'opera imbrattata con della vernice bianca.

L'opera d'arte muraria realizzata dallo street artist Kage, in occasione della giornata internazionale della visibilità transgender - spiega in una nota stampa il gruppo Grotta Rossa Spazio Pubblico Autogestito - è stata oggetto di un tentativo di cancellazione da parte di alcuni bigotti locali. L'opera, che rappresenta un padre transgender che allatta un bambino, è stata imbrattata con della vernice bianca, ma l'immagine è ancora visibile in trasparenza. Questo gesto di vandalismo è stato condannato da molti, inclusi i promotori delle iniziative di inclusione e uguaglianza nella zona, come il gruppo Grottarossa, in rete con Nudm e Pride Off, che hanno collaborato alla realizzazione del murales in collaborazione con il Comune di Rimini.



Il Grottarossa - spazio pubblico autogestito ribadisce che la cancellazione dell'opera d'arte rappresenta un tentativo di nascondere la realtà delle persone transgender, la loro dignità e il loro diritto ad esistere e di essere visibili nella società. Continueremo a lottare per la giustizia e l'uguaglianza di genere, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e solidarietà verso tutte le persone che subiscono discriminazioni e violenze, inclusi gli individui transessuali."