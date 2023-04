Prefetto di Rimini elogia l'Agente Antonio Carella per il suo coraggioso salvataggio in mare

Attualità

Rimini

| 13:04 - 05 Aprile 2023

Il Prefetto Rosa Maria Padovano e l'agente della Polizia di Stato Antonio Carella.

Il Prefetto Rosa Maria Padovano ha voluto incontrare e partecipare il proprio apprezzamento per il gesto compiuto lo scorso lunedì dall’Agente della Polizia di Stato Antonio Carella.



Accompagnato dal Questore Rosanna Lavezzaro e dal Dirigente Upgsp Veronica Bustrenghi, l’Agente ha ricevuto dalle mani del Prefetto una pergamena elogiativa per il salvataggio in mare che ha suscitato “sentimenti di gratitudine e compiacimento per un gesto di assoluto valore umano e professionale”.



Il Prefetto ha, altresì, sottolineato come “la prontezza che ha caratterizzato l’azione dell’Agente Carella e le modalità di intervento che hanno consentito di salvare una vita umana, rivelano non solo lo straordinario attaccamento alla divisa, ma denotano uno spiccato senso di altruismo e di umana generosità, attesa anche la consapevolezza del potenziale rischio personale che può comportare un salvataggio in acque fredde e con temperatura esterna non corrispondente alla stagione primaverile”, manifestando grande apprezzamento “per una testimonianza che non solo contribuisce ad avvicinare le Forze dell’Ordine al cittadino, ma costituisce esempio emulabile per gli stessi colleghi”.