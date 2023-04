Alimentazione sana e contrasto alla sedentarietà: eventi gratuiti di promozione della salute

Sanità

Rimini

| 12:53 - 05 Aprile 2023

Sensibilizzare e aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. E’ questo l’obiettivo del ciclo di eventi gratuiti di promozione della salute promossi dai Distretti di Rimini e Riccione, dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica ambito di Rimini e dalle Case della Comunità di Morciano e Santarcangelo, con il patrocinio delle Amministrazioni locali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.



Gli eventi inizieranno il 13 aprile e saranno programmati nel corso dell’anno con l’obiettivo di estenderli, dopo questa fase iniziale, alle altre realtà del territorio della provincia di Rimini.



L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025, è rivolta a un target Over 60, si articola, in questa fase iniziale, nei cinque appuntamenti in calendario dal 13 aprile al 12 maggio e sono suddivisi in due sezioni tematiche: “Il Carello della salute” dedicato al tema della corretta alimentazione, e “Un passo alla volta” per conoscere i benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per fare movimento.



Gli incontri dal titolo “Il carrello della salute La salute vien mangiando: Impariamo a gestire la nostra alimentazione quotidiana”, saranno condotti da dietisti, assistenti sanitari e infermieri del dipartimento di Sanità Pubblica e si svolgeranno:

Morciano giovedì 13 aprile dalle 15 alle 17 presso la Sala ex Lavatoio, Via Concia 18

Santarcangelo venerdì 14 aprile dalle 15 alle 17 presso Centro sociale “Achille Franchini”, Via Montevecchi 19



Le attività proposte con “Un Passo alla volta La salute passo dopo passo: scopriamo i benefici del camminare insieme” volte alla scoperta delle opportunità che il Parco urbano del Conca Morciano e i parchi cittadini di Santarcangelo offrono ai cittadini per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente. Saranno condotte da un Istruttore Laureato in Scienze Motorie delle Palestre che Promuovono Salute e dal Medico della Medicina dello Sport. Ecco il calendario:



• Morciano mercoledì 19 aprile dalle 15,30 alle 17 al Parco urbano del Conca, Via Stadio 22

• Santarcangelo venerdì 21 aprile e venerdì 12 maggio dalle 15,30 alle 17 presso il Centro sociale “Achille Franchini”, Via Montevecchi 19; prevista un’attività pratica all’aperto.



L'iscrizione agli incontri è gratuita e si effettua inviando una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica scrivendo a: promosalute.rn@auslromagna.it indicando: nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati oppure telefonando al n. 334-342916 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.