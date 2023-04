Cambia la viabilità sul lungomare di Igea Marina, ecco tutte le modifiche

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:35 - 05 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

A partire da domani, giovedì 6 aprile, il lungomare di Igea Marina sarà interessato dall’entrata in vigore di una serie di cambiamenti in termini di viabilità. Un provvedimento che anticipa la più generale regolamentazione della viabilità a carattere estivo, la quale avrà decorrenza come ogni anno dall’ultimo giovedì di maggio: quando anche nelle altre strade interessate, saranno istituiti ad esempio i sensi unici e le tradizioni isole pedonali che caratterizzano le serate estive. Per tutte le zone oggetto di ordinanza, scadenza dei provvedimenti di viabilità estiva allineata al 15 settembre.



Nel caso di viale Pinzon, il provvedimento trova riscontro nelle tante importanti manifestazioni che, in questo mese ed in maggio, porteranno notevole afflusso turistico presso le strutture ricettive della città: dalle convention religiose come quella di Rinnovamento nello Spirito e CL, agli eventi on the beach firmati Kiklos, passando attraverso gli appuntamenti pasquali e del ponte del 25 aprile. Un’anticipazione che intende agevolare il traffico veicolare, decongestionando in parte viale Pinzon e favorendo la viabilità intermedia su strade come via Seneca, via Virgilio e via Tibullo, piuttosto che su via Pisani e via Pertini.



Cosa cambia su viale Pinzon.



Nel dettaglio, a partire da domani, nel tratto di viale Pinzon compreso tra via Carducci e via Properzio, sarà in vigore il divieto di fermata - quindi anche di sosta - su ambo i lati della carreggiata. Da via Properzio a via Pertini sarà invece istituito il divieto di sosta 0-24, con divieto di fermata in alcuni tratti, nonché il senso unico di marcia nella direttrice Rimini- Ravenna; in questo caso, con corsia preferenziale per mezzi autorizzati sulla corsia lato monte della carreggiata nella direttrice Ravenna-Rimini. Anticipata a partire da domani anche l’istituzione dell’isola pedonale, con preclusione quindi del traffico eccetto autorizzati, nella fascia oraria 20-23, sempre nel tratto da via Properzio a via Pertini.



Parlando di viale Pinzon, opportuno sottolineare poi come l’Amministrazione abbia già programmato un intervento di pulizia dagli accumuli di sabbia creatisi con il vento degli ultimi giorni. Intervento che, visto il probabile perdurare del fenomeno meteo almeno nelle giornate di oggi e domani, sarà eseguito nella giornata di venerdì, con la volontà di offrire un lungomare Pinzon sicuro e percorribile in mobilità dolce ai cittadini e agli ospiti che sceglieranno Bellaria Igea Marina già dal prossimo fine settimana.



Sosta e viabilità: le date da ricordare.



Con l’occasione, si ricordano sin da ora anche le prossime date da segnare in calendario, sempre in tema di sosta e viabilità. Anzitutto il 1^ maggio, quando entrerà in vigore il regime estivo delle aree di sosta comunali, in particolare quegli stalli blu che, da gratuiti, diventeranno a pagamento sino al 30 settembre. Sempre a inizio maggio, l’avvio dei mercati di Bellaria e di Igea Marina nelle loro vesti estive comporterà l’entrata in vigore di alcune modifiche, rispettivamente nelle giornate del mercoledì e del venerdì, che riguarderanno da un lato il “quadrilatero” attorno al Comune - via De Gasperi, via Caduti per la Libertà, via Pavese e via Don Milani - , e dall’altro via Calatafimi e piazza Falcone e Borsellino.



Come detto, dalla fine di maggio sarà pienamente a regime in tutte le zone interessate la regolamentazione della viabilità a carattere estivo, ed infine dal 1^ giugno, l’ultima novità sarà quella inerente diverse aree di sosta attualmente gratuite che diverranno regolamentate a disco durante tutta la stagione turistica.



Questo ed altro: tutto consultabile online.



Tutte le ordinanze che disciplinano queste ed altre modifiche alla viabilità di Bellaria Igea Marina sono consultabili integralmente sul sito istituzionale

A tal proposito, si segnala infine anche quella che sarà la regolamentazione temporanea in vigore i prossimi giorni al fine di consentire lo svolgimento degli eventi pasquali, la quale interesserà, tra le altre, viale Paolo Guidi e strade limitrofe, piazza Matteotti e piazza Don Minzoni, nonché via Tibullo, via Lucrezio e lo stesso lungomare Pinzon a Igea Marina.