A Riccione musica, sport, cultura e benessere: gli eventi di Pasqua nella Perla Verde

Eventi

Riccione

| 12:31 - 05 Aprile 2023

Riccione in versione primaverile - grafica di Luca Sarti.

Dal concerto di Beppe Carletti la sera di venerdì 7 aprile alla carica dei 1.500 del Beachline festival che invadono le spiagge dal giorno di Pasquetta al 16 aprile. Nella città di Riccione durante il lungo weekend delle festività pasquali succede davvero di tutto all’insegna di bellezza, cultura, musica, benessere, sport, sostenibilità e rigenerazione. Dal cuore della città che si trasforma in una passeggiata tra gli ulivi al festival degli oggetti handmade. Dallo yoga nel Giardino sul mare alle magie di Ulisse nella Laguna di Oltremare. Dal Mutonia Easter Experience del Cocoricò ai beach party di Samsara e Flamingo fino agli aperitivi negli eleganti locali di viale Ceccarini e le cene in riva al mare. Chi sceglie Riccione davvero non può annoiarsi.



La sindaca Angelini: “Riccione si fa trovare pronta, accogliente e divertente. Segnali molto incoraggianti dagli operatori per tutta la stagione”



“Con questo weekend di Pasqua di fatto diamo il via alla stagione turistica - osserva la sindaca Daniela Angelini -. Siamo molto ottimisti perché dagli operatori ci arrivano segnali molto incoraggianti sia in termini di occupazione delle camere già per questo fine settimana ma anche per gli altri ponti primaverili e per la stagione estiva vera e propria. Riccione si fa trovare pronta, accogliente e divertente. L’amministrazione comunale sta facendo la propria parte con allestimenti di qualità, eventi di primissimo piano e offerte di intrattenimento per tutte le età ma rilevo con favore un grande attivismo da parte dei privati. E’ soltanto lavorando insieme che possiamo vincere la sfida del turismo, motore principale della nostra economia, che è l’obiettivo comune di tutta la città”.



La passeggiata in viale Ceccarini tra gli ulivi



Centouno ulivi, tanti quanti gli anni della città, decorati dagli artisti di Wall&Decò, accompagnano riccionesi e ospiti dal parco di Villa Lodi Fè al Giardino sul mare. Da qui si potrà scegliere di mettere i piedi sulla sabbia o visitare le mostre, dai ritratti di Frida Kahlo in Villa Mussolini alle opere di mosaico contemporaneo in Villa Franceschi.



Un palinsesto di iniziative originali avvolgerà d'incanto piazzale Roma e la sua spiaggia, dallo yoga alle passeggiate ecologiche in in riva al mare, da micro concerti di giovani artisti in orari non convenzionali all'inedita sonorizzazione live della giostrina sul mare.



Beppe Carletti sold out alla Sala Granturismo con “Sarà per sempre”



Ad aprire il ricco fine settimana di Pasqua sarà Beppe Carletti in concerto alla Sala Granturismo. La proposta di intrattenimento del lungo ponte di Pasqua si apre infatti in musica a partire dal 7 aprile alle 21, con il concerto per piano e archi alla Sala Granturismo di piazzale Ceccarini dal titolo Sarà per sempre, con Beppe Carletti, celebre tastierista e cofondatore del gruppo musicale dei Nomadi, insieme a Daniela Corradini e Sergio Reggioli. Un appuntamento (gratuito, i biglietti-invito sono già esauriti) che lancerà il concerto della band previsto per il mese di giugno (il 10) in occasione dei 60 anni dalla loro fondazione.



¡Viva la vida!: a Villa Lodi Fè Lo Smanèt in una veste inedita



A Riccione torna Lo Smanèt, il festival degli oggetti handmade, in una veste inedita e rinnovata, più improntata alle performance, all’arte e alla cultura, nella bella cornice di Villa Lodi Fè, affascinante chalet in stile Liberty nel cuore della città. L’edizione speciale primaverile dal titolo ¡Viva la vida! è ispirata a Frida Kahlo, la grande artista messicana che Riccione celebra anche in un’importante mostra fotografica, Frida Kahlo. Una vita per immagini, in esposizione a Villa Mussolini fino al primo maggio. Il titolo, ¡Viva la vida!, trae ispirazione dall’ultimo quadro della pittrice e dalla sua brama di vivere: il giardino della Villa - annoverato tra i giardini storici della Regione Emilia-Romagna - si vestirà dei colori e delle atmosfere che richiamano al Messico e alle suggestioni del mondo di Frida, con allestimenti artistici di forte impatto visivo per diventare il palcoscenico di microspettacoli e installazioni dedicate, ospitare l’area relax, lo street food di qualità, i laboratori creativi per grandi e bambini, il mercatino con i manufatti unici e pregiati nel segno del made in Italy, in un’oasi di tranquillità immersa nel verde, dove artigianato e tradizione incontrano nuove forme d’arte. Lo Smanèt edizione ¡Viva la vida! è aperto al pubblico con ingresso gratuito dalle ore 12 alle 21 di sabato 8 aprile e dalle 10 alle 21 di domenica 9 e lunedì 10 aprile.



Un Giardino creativo sul mare: risveglio con lo yoga, passeggiate ecologiche sulla riva e laboratori d’arte



Nel lungo weekend pasquale, la proposta Respira, immagina, crea. Laboratori e attività nel Giardino sul mare, in piazzale Roma, allieta il pubblico con iniziative pensate per tutti, che spaziano tra musica e arte musiva, yoga e passeggiate sul mare, workshop per realizzare decorazioni con i materiali di recupero in un’ottica di sostenibilità e riciclo, performance e incontri con artisti e personaggi amati dai bambini.



Questo il link con il mediakit con la sintesi del programma di Respira, immagina, crea a disposizione degli operatori per la promozione degli eventi.





Si comincia sabato 8 aprile con il Risveglio adriatico per iniziare la giornata immersi nella splendida cornice del mare, cullati dalla brezza marina e dal tepore dei raggi del sole. Alle ore 9 si tiene la sessione di Hatha yoga con l’insegnante Renza Bellei, che nelle sue lezioni porta le tante esperienze maturate nei viaggi e a contatto con i maestri di questa pratica millenaria, in grado di regalare benefici preziosi per il corpo e la mente. L’appuntamento si ripeterà anche la domenica e lunedì mattina.



Si prosegue con la passeggiata sulla spiaggia (ore 11) guidati dalla biologa Martina Monticelli di Fondazione Cetacea – l’organizzazione a tutela dell’ecosistema marino che gestisce il Centro recupero tartarughe marine per l’Adriatico - un’occasione per scoprire il mare di Riccione e raccogliere i materiali non naturali, allietati dalle sonorità del flauto di Fabio Mina che tradurrà in musica le sensazioni emerse durante la mattinata.







Le attività pomeridiane di Respira, immagina, crea – Tessere sogni sul mare – prendono vita dalla dimensione onirica e dai desideri per tradurli in realtà attraverso la realizzazione di opere d’arte, performance e laboratori. Il pomeriggio di sabato 8 aprile (ore 15) inizia all’insegna dell’arte musiva, in compagnia di Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale e internazionale, che realizzerà davanti al pubblico un mosaico, lasciandosi ispirare dalla sabbia e dalle onde del mare. Alle ore 16, la Serra ospita il Laboratorio alchemico di eco mosaico marino che ricicla le plastiche inquinanti, trasformandole nelle tessere colorate di un mosaico.







Il pomeriggio si conclude con la visita alla mostra di Barberini (ore 17) - Tessere i sogni. Il mosaico a Riccione nell’anno del Centenario - allestita a Villa Franceschi (via Gorizia, 2) e aperta fino al 10 aprile. Domenica 9 aprile, dopo il Risveglio adriatico della mattina con lo Yoga nel Giardino sul mare (ore 9), il pomeriggio procede all’insegna di laboratori interessanti per conoscere nuove attività da realizzare nel tempo libero: alle ore 16 il workshop dove arte e giardinaggio si incontrano per realizzare piante che spuntano da sfere sospese nell’aria – Piccoli giardini volanti a cura di terra_acqua_dano - seguito dai consigli utili per curare orti e giardini di Danilo Concordia; alle ore 17 il Sonic carousel di Demetrio Cecchitelli sulla musica e sulle intersezioni meccaniche nella relazione unica tra materia e suono.







Lunedì 10 aprile, dopo la sessione di Hatha yoga, il Risveglio adriatico di Respira, immagina, crea prosegue con la passeggiata collect waste in riva al mare (ore 11) a cura di Roberta Corsi di AsOER – associazione che promuove ricerche e attività sull’avifauna e sulla sua conservazione in Emilia-Romagna - accolta, al ritorno, dalle sonorità di Jacopo Buda che viaggiano tra jazz e ambientazioni elettroniche. I laboratori pomeridiani di Tessere sogni sul mare iniziano alle ore 15 con i Regali dal mare a cura di La soffitta di Grace che trasformano la Serra in una bottega artigianale dove creare oggetti fantasiosi con i legni levigati portati a riva dalle onde.







Arriva il topo-giornalista investigatore più amato dai bambini di tutto il mondo



Alle ore 16, Geronimo Stilton, il famoso topo-giornalista direttore de L’Eco del roditore, arriva nel Giardino sul mare, per la gioia di tanti bambini curiosi di conoscere le sue ultime avventure. Geronimo è il personaggio protagonista di una fortunata serie di libri per ragazzi nato da un’idea di Elisabetta Dami e pubblicati in Italia da Edizioni Piemme, ambientati a Topazia nel mezzo dell’Oceano Rattico Meridionale. In piazzale Roma, il topo più amato dai bambini di tutto il mondo, intratterrà i piccoli amici con i suoi racconti sulle più belle città italiane descritte nel suo libro - Mille meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia, progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, realizzato da Edizioni Piemme con la collaborazione di Atlantyca per la versione internazionale,– e sarà disponibile per il firmacopie e una stratopica fotografia in sua compagnia.





Selfie su tela, un photo booth con Frida



Prosegue il successo della mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini e nel fine settimana pasquale la mostra rispetterà nuovi speciali orari di apertura. L’esposizione fotografica sarà infatti aperta sabato e domenica dalle 10 alle 24 e lunedì dalle 10 alle 19. La Pasqua di Riccione propone inoltre un’esperienza immersiva nel mondo della pittrice messicana: da sabato 8 a lunedì 10 aprile nella mostra allestita a Villa Mussolini sarà presente Selfie su tela uno speciale photo booth in cui scattare una foto tra i colori e le atmosfere di Frida.



Pennelli, fiori e tessuti leggeri: il set realizzato da True Emotions Studio e Margherita Cenni sarà la scenografia perfetta dove saranno realizzate le immagini. Durante gli orari di apertura sarà sempre possibile scattarsi una foto in autonomia; per ricevere invece un servizio professionale, la fotografa Margherita Cenni sarà presente nei seguenti orari: sabato 8 aprile: 10.30 - 12.30 e 21.00 - 23 domenica 9 aprile: 16 - 18 e 20 - 23 e lunedì 10 aprile: 10.30 - 12.30 e 16 - 19. Il ritratto scattato da soli o con gli amici sarà fornito in copia digitale.



Oltremare Riccione: ogni ora un’avventura



Oltremare, il Family Experience Park di Riccione, che ha riaperto il primo aprile, offre alle famiglie, fra animali e grandi spazi verdi, il Passaporto dell’Avventura, da completare con i bollini conquistati nelle tante experience del parco, per ricevere un gadget di Oltremare e la foto con Ulisse, il delfino mascotte.



Nella Laguna di Ulisse, la più grande d’Europa, nuotano i delfini che il pubblico conoscerà nei coinvolgenti appuntamenti giornalieri; al Mulino del Gufo si sta a naso in su per falchi, poiane, gufi e grifoni, condotti da abili falconieri; tornano i pappagalli nella Crazy Farm Arena con il Volo dell’Arcobaleno. Nel mondo di Australia Experience si dipinge come i primitivi, si riportano alla luce i resti di un ittiosauro o si cercano pepite d’oro nella miniera, sotto gli occhi dei teneri wallaby. Ci si avventura nel Delta, delicato ecosistema che si è arricchito della nuova area che ospita esemplari di storione cobice, oggetto di un programma di ripopolamento. Fattoria e Isola di Ulisse aspettano tutti i bambini. All’interno ci sono la giungla di Darwin con i suoi enormi alligatori, Pianeta Terra per assistere alla nascita del nostro pianeta e la mostra L’Acquario di rifiuti di Scart: il lato bello e utile del rifiuto: opere d’arte realizzate esclusivamente con materiali di scarto, rigenerati dalla forza creativa dell'arte, in collaborazione con il Gruppo Hera.



Beach Party di Pasqua e Pasquetta



A Riccione l’intrattenimento non si ferma mai e nel weekend pasquale sono tante le proposte anche sulla spiaggia. A dare il via alla nuova stagione di divertimento e musica sulla spiaggia sono gli appuntamenti con i beach party, tra pomeriggio al tramonto, al Samsara e al Flamingo e in tanti altri lidi. Ma anche i locali lungo viale Ceccarini e in tutta la città non saranno da meno dall’aperitivo a tarda notte.



Il Cocoricò nel weekend di Pasqua ospita Mutonia Easter Experience



Cocoricò e Mutonia uniscono le forze per Mutonia Easter Experience, un evento molto particolare che unisce le esperienze e il pedigree artistico di queste due realtà romagnole. Dall’8 al 10 aprile, proprio nel weekend lungo pasquale, il Cocoricò ospiterà i set di artisti come Martinez Brothers, Joseph Capriati e Jamie Jones, ma anche alcune opere dal collettivo artistico di Santarcangelo di Romagna, come sempre realizzate con materiali di recupero inorganici. A Mutonia Easter Experience ci saranno anche: Ankkh, Archie Hamilton, Cassandrah, Chippy Nonstop, Dj Protein, Francesco Squillante, Idriss D, Jaden Thompson, La La, Luca Agnelli, Patrick Mason, Silvie Loto, V111.

Beachline Festival



Duecento campi da gioco lungo tutta la spiaggia dal porto fino al Marano. Oltre 1.500 giovani atleti partecipanti per quasi 10.000 presenze. La ventiquattresima edizione del Beachline Festival mostra i muscoli e sono davvero molto robusti. Riccione è pronta ad accogliere i ragazzi dell’Europa. Saranno sette giorni all’insegna dello sport sulla sabbia e del divertimento quelli che vivranno i 1.500 giovani attesi nella Perla verde, a partire dalla giornata di Pasquetta, soprattutto dai Paesi di lingua tedesca, in particolare dalla Germania. Il Beachline Festival è in programma dal 10 al 16 aprile e promette un colpo d’occhio spettacolare per la spiaggia di Riccione. Duecento campi da beach volley si fanno notare eccome. Il centrale con le tribune, così come il villaggio del Beachline Festival, sarà sulla sabbia di fronte a piazzale Azzarita, vero e proprio epicentro della manifestazione.