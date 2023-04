Riccione, al Palazzo del Turismo giornata formativa per la Polizia Locale

Attualità

Riccione

| 12:26 - 05 Aprile 2023

Comandante Polizia Locale Riccione Isotta Macini.

Domani, giovedì 6 aprile, al Palazzo del Turismo si svolgerà una importante giornata formativa dedicata alle polizie locali del territorio, organizzata dalla Associazione nazionale Anvu (associazione professionale polizia locale d’Italia), in collaborazione con il Corpo intercomunale di Polizia locale guidato dalla comandante Isotta Macini.





Il tema della giornata di aggiornamento professionale ha il titolo “L’attività di polizia giudiziaria alla luce della riforma Riforma Cartabia”.





Questa riforma della giustizia, che prende il nome dall’ex ministra del Governo Draghi, ha modificato numerosi articoli del Codice di procedura penale oltre a decine di articoli presenti nel Codice penale; la riforma è inoltre prevista da accordi tra l’Italia e l’Unione Europea nel Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.





La formazione è diretta a fornire le competenze necessarie allo svolgimento delle peculiari funzioni della polizia locale ed è fondamentale per permettere di operare con la necessaria competenza e professionalità.





“La Polizia locale - dice la comandante Isotta Macini - oggi assume sempre più importanza e riferimento per i cittadini in quanto servizio che opera costantemente sul territorio, divenendo il contatto privilegiato tra cittadini e le amministrazioni locali. Il nostro corpo di Polizia locale promuove, coordina e sostiene le attività di formazione degli appartenenti alla Polizia locale al fine di rafforzarne la qualificazione”.