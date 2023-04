Via Crucis Diocesana, oltre 400 ragazzi in marcia con il Vescovo

Attualità

Rimini

| 10:44 - 05 Aprile 2023

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Sono circa 400 i giovanissimi delle parrocchie riminesi che Venerdì Santo, 7 aprile 2023, cammineranno insieme al Vescovo Nicolò, a numerosi sacerdoti e ai loro educatori, dietro alla Croce che da decenni accompagna il tradizionale momento della Via Crucis Diocesana, organizzata dal settore giovani di Azione Cattolica di Rimini.



Venerdì prossimo dalle ore 8.45 il ritrovo è all’ingresso del Parco di Montalbano, a San Giovanni in Marignano.



Il percorso, composto da cinque stazioni lungo la ciclabile del Conca, si concluderà al parco dell’Isola di Brescia, nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista (San Giovanni in Marignano), alle ore 13.30, per poi dare spazio al pranzo sobrio del venerdì santo: pane e acqua.



Quest’anno, a guidare le riflessioni, ci sarà il tema della speranza: "A new hope" è infatti è il titolo dell’edizione 2023, che porterà a riscoprire un valore importante per la nostra vita, un messaggio che vuole rinnovare il nostro impegno di cristiani testimoni del risorto, “credenti, responsabili, credibili”.



Ai partecipanti è chiesto di portare, oltre l’abbigliamento adatto per camminare e per proteggersi dal sole, una penna, il pranzo “pane e acqua” e un oggetto di cancelleria (penna, astuccio, colori, quaderno, …) da donare durante un momento della Via Crucis.