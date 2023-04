Pnrr: interventi di sostegno la genitorialità e le famiglie. Scade il 14 aprile l'avviso pubblico

Attualità

C’è tempo fino al 14 aprile per rispondere all’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione del “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”.



A darne notizia nella veste di presidente del Distretto Socio Sanitario di Riccione Daniela Angelini, sindaca di Riccione, comune capofila del progetto.



“L’avviso pubblico è rivolto agli Enti del Terzo Settore affinché manifestino il proprio interesse a co-progettare gli interventi con il Comune di Riccione - Capofila del progetto, per dare attuazione al programma P.I.P.P.I., acronimo che si ispira alla resilienza di Pippi Calzelunghe come metafora della forza dei bambini nell’affrontare le situazioni avverse della vita. Il programma di intervento, volto alla prevenzione dell'istituzionalizzazione, è finalizzato a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità e nasce come risultato di una innovativa collaborazione, avviata a fine 2010, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il LabRIEF (Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare) del Dipartimento FiSPPA dell’Università di Padova”.



Una volta individuato l’Ente Attuatore Partner (EAP) il Comune di Riccione metterà a disposizione un importo complessivo pari ad € 211.500,00, destinato alla realizzazione del progetto.



La scelta di attivare questa procedura rivolta agli Enti del Terzo Settore per l’individuazione di uno o più soggetti ETS con cui attivare un Tavolo di co-progettazione, va nella direzione - si legge nella determina - di voler valorizzare le capacità progettuali e di sperimentazione dell’ente attuatore dando vita a una progettualità innovativa e integrata che coinvolga soggetti attivi da diverso tempo nell’ambito del sostegno alle capacità genitoriali e della prevenzione

della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.