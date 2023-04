Nas, controlli nelle cucine degli ospedali: nessuna criticità in provincia di Rimini

Cronaca

10:25 - 05 Aprile 2023

I controlli dei Nas.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, ha effettuato controlli nelle mense all'interno delle strutture ospedaliere e sanitarie che hanno interessato 992 punti di preparazione pasti all'interno di altrettante strutture, sia pubbliche che private: 340 hanno presentato irregolarità, pari al 34%, con 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230mila euro di sanzioni. Disposta la sospensione dell'attività o il sequestro di 7 punti cucina, all'interno delle mense ospedaliere e delle strutture sanitarie, per la presenza di umidità, muffe, insetti ed escrementi di roditori. In Emilia Romagna i controlli hanno riguardato 36 strutture sanitarie, di cui 18 in provincia di Bologna, 4 a Ferrara, 5 a Ravenna e 5 a Forlì-Cesena. 4 sono quelle controllate in provincia di Rimini dove non sono state riscontrate criticità.