Shuttlemare, oltre 600 utenti hanno scaricato la nuova app: il servizio parte l'8 aprile

Attualità

Rimini

| 10:04 - 05 Aprile 2023

Shuttlemare.

Sono già più di 600 gli utenti che hanno scaricato la nuova app My Start Romagna, attiva per tutti i servizi a chiamata gestiti da Start Romagna e che da quest'anno sostituisce la vecchia applicazione Shotl per la prenotazione del servizio di trasporto a chiamata Shuttlemare che, dall'8 aprile e per il terzo anno consecutivo, il Comune di Rimini mette gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti per facilitare il raggiungimento delle spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100.



Restano invariate le modalità di funzionamento del servizio, ma cambia la piattaforma di prenotazione: chi decide di lasciare la macchina a casa, o in uno dei tanti parcheggi scambiatori, e raggiungere il mare senza il pensiero del parcheggio, basta che prenoti la navetta attraverso la nuova app My Start Romagna, in qualsiasi momento, indicando il proprio punto di partenza e ricevendo indicazione sulla fermata più vicina dove prendere il servizio, insieme alla comunicazione del tempo di attesa previsto.







Il servizio gestito da Start Romagna torna a partire dall'8 aprile tutti i sabati e le domeniche, i prefestivi e i festivi, dalle 9:00 alle 21:00.



A partire dal 2 giugno e fino al 10 settembre, il servizio sarà attivo tutti i giorni, dalle 9:00 alle 21:00.





Come funziona





Il servizio è rivolto a chi arriva dalle aree a monte della ferrovia: è possibile visualizzare l'area di pertinenza del servizio sulla Shuttlemare Map, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell'area azzurra e ritorno.



Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l'app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto.



Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare.



Usare la navetta Shuttlemare è ancora più facile: è possibile lasciare l'auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).