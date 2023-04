Il campione Marco Bezzecchi festeggia la vittoria in Moto Gp nella sua 'ViserBez'

Eventi

Rimini

| 09:49 - 05 Aprile 2023

Marco Bezzecchi.

Un evento per festeggiare la prima vittoria in Moto Gp di Marco Bezzecchi. Si svolgerà sabato 8 aprile dalle 17.30 a Viserba, che per l'occasione diventerà "ViserBEZ". Sul lungomare dj set all'altezza del bagno 22. L'evento è organizzato dal comitato turistico di Viserba con il Fan Club ufficiale di Marco Bezzecchi e la collaborazione dell'amministrazione comunale di Rimini.



"Siete pronti? Siete carichi? Sabato prossimo vi aspetto sul lungomare di Viserba per festeggiare insieme la prima vittoria in MotoGP. Vi aspetto!!" è l'invito social del campione rivolto ai suoi fans.