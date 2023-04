Polemiche sul parco eolico: l'azienda Agnes rassicura sulla navigazione

Attualità

| 08:24 - 05 Aprile 2023

L'Amministratore Delegato di Agnes, Alberto Bernabini, cerca di placare le polemiche sulla collocazione del parco eolico in mare aperto che l'azienda sta costruendo al largo della costa adriatica. Bernabini sottolinea che il progetto è stato approvato due anni fa dalla Conferenza dei servizi e che è stato concordato con i vari enti di tutela, tra cui Comune, Provincia e Capitaneria di porto di Rimini. Il parco eolico, composto da due gruppi di pale eoliche, si estende da Torre Pedrera ai lidi sud ravennati e rappresenta un investimento totale di circa due miliardi di euro. L'amministratore delegato di Agnes smentisce le accuse di ostacolare la navigazione e il turismo, spiegando che la distanza tra ogni pala eolica è di 1,6 chilometri, molto al di sopra del limite imposto alle imbarcazioni di tenersi a 500 metri da qualsiasi ostacolo. Bernabini si dice inoltre disponibile a collaborare con i pescatori della zona, portando l'acquacoltura in Adriatico proprio per loro.