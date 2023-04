Denunciato per venti incendi dolosi: la vera identità dell'incendiario seriale calabrese

Cronaca

Rimini

| 08:08 - 05 Aprile 2023

Il piromane calabrese è stato condannato a 2 anni di reclusione e uno di libertà vigilata per aver appiccato il fuoco a otto auto a Rimini lo scorso anno. Durante il processo, ha ammesso di aver fatto questo per vendetta e noia. Tuttavia, le indagini dei carabinieri della stazione di Giussano (Monza-Brianza) hanno scoperto che l'uomo è un incendiario seriale e lo hanno denunciato per venti incendi dolosi, tra cui sette veicoli a Giussano nel 2022 e altri 12 a Carugo e Mariano Comense nella stessa notte in cui ha appiccato fuoco alle auto a Rimini. Inoltre, è stato trovato con i vestiti utilizzati la notte del raid a Giussano e ha anche dato fuoco a una vettura della Polizia locale di Verano Brianza quattro giorni prima.