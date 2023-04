Murale cancellato: autore Oliver Vincenzi riceve sostegno dalla città e avvia raccolta fondi per nuova creazione

Attualità

Il murale "dell'uomo che allatta" creato dal 34enne Oliver Vincenzi.

Il sindaco di Rimini sta cercando i responsabili della cancellazione del murale "dell'uomo che allatta" creato dal 34enne autore Oliver Vincenzi (noto come Kage) insieme a un'altra persona, per conto della comunità riminese Lgbtqia+ in occasione della Giornata nazionale della visibilità trans. Non ci sono rivendicazioni ufficiali al momento. Oliver è una persona transessuale e ha dichiarato di essere contento che il suo murale abbia suscitato un dibattito sulla realtà della comunità Lgbtqia+. Il sostegno della città e del sindaco è stato molto apprezzato. Si sta valutando se realizzare un nuovo murale rispettando il luogo di culto vicino e l'opinione di tutti. Inoltre, è stata avviata una raccolta fondi per acquistare il materiale necessario.