Operazione Pasqua Sicura: Pianificati i servizi di controllo per le festività

| 19:41 - 04 Aprile 2023

L'incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le festività pasquali, che di solito comportano un maggiore afflusso di persone, sono state al centro dell'incontro odierno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano. Lo scopo dell'incontro era definire una pianificazione specifica per i servizi di vigilanza e controllo durante il periodo festivo.



All'incontro hanno partecipato l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini, il Questore, il Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria dell'Emilia-Romagna, i rappresentanti dei Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Capitaneria di Porto e i referenti delle specialità delle Forze dell'Ordine (Roan, Polizia Stradale e Polizia di Frontiera Aerea), dell'Esercito Italiano (7° Aves "Vega" e "Strade Sicure"), dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale di Rimini e dell'Anas.



Sono state programmate misure volte a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in chiave di prevenzione generale, per l'intero periodo pasquale. Questo sarà possibile attraverso l'incremento delle attività generali di controllo del territorio, con particolare riguardo alla rete stradale e autostradale, nonché alle stazioni ferroviarie, in particolare quelle di Rimini e Riccione.



Inoltre, è stata concordata l'implementazione dell'attività di controllo nei luoghi di ritrovo abituale durante le fasce orarie notturne, al fine di assicurare la massima sicurezza e fruibilità del territorio.



Per garantire l'efficacia dei servizi programmati, oltre alle Forze dell'Ordine (comprese le menzionate Specialità), parteciperanno le Polizie Locali e l'Esercito Italiano.



Ancora una volta, a fronte dell'aumentata sensibilità verso la richiesta di sicurezza da parte della comunità, si conferma e consolida l'esperienza di collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, attraverso il coordinato contributo di idee, risorse e strategie attuato in sede di CPOSP, in un tessuto sociale urbano sempre più articolato sul piano dei valori e delle culture.