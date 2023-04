Futsal RSM: il Tre Fiori suona la settima sinfonia. Folgore sconfitta dopo quasi un anno

Sport

Repubblica San Marino

| 19:21 - 04 Aprile 2023

A ranghi estremamente ridotti per via dei tanti infortuni, la Folgore incappa nella prima sconfitta stagionale. Ad infliggerla agli uomini di Spada, un Tre Fiori lanciatissimo in terza posizione. La squadra gialloblù inanella la settima vittoria di fila: Cecchini apre i conti dopo neanche 2’; poi, nel cuore della ripresa, raddoppia Cappelli, prima che la Folgore torni a farsi sotto con Ercolani ma senza riuscire ad evitare un k.o. che in casa giallorossonera mancava – esclusa la Champions League - dallo scorso 28 aprile, ossia dal derby di ritorno della stagione 2021-22 contro la Juvenes-Dogana. Questo passaggio a vuoto, unito al pareggio dello scorso turno contro La Fiorita, costa ai campioni in carica un pericoloso allontanamento dalla vetta. Già, perché il Fiorentino non sbaglia l’appuntamento con il Murata, anch’esso ridotto ai minimi termini. Il punteggio è monstre e ha in Busignani il marcatore sommo (8 reti), seguito da Gasperoni (5 reti) Ceccoli (tripletta), Giacobbi (doppietta) e Zafferani. C’è anche l’autogol di Guidi a completare la serata nefasta dei Bianconeri. Per un Fiorentino in fuga (+5) c’è anche una Virtus che ritrova il successo smarrito da due gare ma che per ora continua a rimanere alle spalle de La Fiorita, anch’essa vincente nel lunedì del 26° turno.







I Neroverdi ne segnano otto al Tre Penne, attingendo alla vena particolarmente ispirata di Sensoli (tripletta), ma affidandosi anche a Paolo Casadei (doppietta), Pazzaglia, Morganti e De Biagi. Sul 3-0 parziale, il Tre Penne aveva provato a rifarsi sotto con gli acuti di Contato e Fantini; poi, dopo la nuova fuga della banda di Pollini, ai Biancoazzurri rimane solo la parziale consolazione della rete di Moretti, non sufficiente per abbandonare la terzultima posizione nonostante il k.o. del San Giovanni. Quest’ultimo è costretto a raccogliere per sei volte il pallone dal fondo del sacco. Tante sono le marcature de La Fiorita, trascinata da Fabio Belloni (tripletta) ma in grado di mandare a referto anche Bernardi (doppietta) ed Esposito. In casa San Giovanni, l’ulteriore cattiva notizia di serata è il rosso di Casali per proteste.





Dopo due sconfitte consecutive si registra la ripresa di Libertas e Cosmos. Le due compagini trovano importanti successi contro, rispettivamente, Cailungo e Pennarossa. Il 5-0 del derby aiuta la formazione granata a mettere una significativa distanza (+9) dalla linea di demarcazione della zona buia. Di quest’ultima continua a far parte il Cailungo, che dopo due successi filati è costretto ad una brusca frenata “per colpa” di Taddei, Francesco Rossi, Bacciocchi, Burioni e Mazza, i marcatori di serata. Il Cosmos invece si avvicina proprio all’avversario di turno,vale a dire quel Pennarossa che meditava di insidiare la posizione della Juvenes-Dogana, e che invece si ritrova costretto a registrare un k.o. dopo due vittorie ed un pareggio, vedendo assottigliarsi così il proprio margine di sicurezza lì al centro della classifica. Dopo neanche 10’ il Cosmos è già sul 2-0, effetto dei centri di Zafferani e Righi. D’alessandro accorcia poco dopo il quarto d’ora, scrivendo un 2-1 che resiste fino al 10’ della ripresa, quando è Cervellini a regalare al Cosmos il punto del +2. Nuovamente Righi contribuisce a blindare ulteriormente il successo gialloverde, scalfito ma non messo in discussione dall’acuto finale di D’alessandro. Questa sera, a chiudere la giornata, la sfida fra Domagnano e Juvenes-Dogana.