Calcio, Garden: la squadra di Terza vince ancora in rimonta. U16 in lotta per la seconda fase

| 17:31 - 04 Aprile 2023

La squadra 2014 del Garden. In gallery: la squadra di Terza esulta.





Nonostante la promozione in Seconda categoria già avvenuta, il Garden continua a mietere successi. L’ultimo è stato in casa del Montescudo per 4-3, con la squadra di casa sempre avanti e nel finale battuta da una rete di Peluso entrato da appena cinque minuti (Gasperoni, Esposito Giovanni, Innocenti gli altri marcatori). In campo nell’ultimo quarto d’ora anche mister Pasquale Martino. Sabato 15 festa grande sul campo di Torre Pedrera nell'utimo match stagionale contro la Montefiorese. Intanto la società con in testa il presidente Ermanno Pasini e tutto lo staff della sezione calcio si congratulano con la squadra e lo staff per l'ottimo risultato e conferma la volontà di portare avanti il progetto di prima squadra che ha visto il raggiungimento del primo obiettivo al primo colpo.





ATTIVITA' AGONISTICA



La squadra Under 16 ha giocato tre partite negli ultimi dieci giorni. La prima è stata un ottimo pareggio (0-0) con una prestazione di qualità in un match equilibrato contro il Morciano che ha permesso alla squadra di Paolo Zani di mantenere il -1 dai rivali, secondi in classifica. Nel recupero sul campo del Torresavio sconfitta per 3-2 al termine di un match in cui il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Questa sconfitta complica il cammino della squadra nella corsa al secondo posto che dà diritto al passagio del turno. Ora bisogna vincere la prossima partita contro il Del Duca sabato 15 alle ore 18 a Gatteo contro il Del Duca e sperare nella concomitanza positiva di altri risultati. Nel terzo match, infine, buon pareggio per 0-0 contro il Forlì (fuori classifica).

La Under 14 è stata sconfitta in Coppa Primavera dallo United Riccione per 4-1: quarto ko stagionale contro i rivali Perla Verde che ha dimostrato la sua superiorità nonostante gli evidenti progressi della squadra di Andrea Pagliarani. Mancano due partite alla fine della manifestazione.



ATTIVITA' DI BASE



L'attività si ferma giovedì e riprenderà dopo Pasqua. Nei week end del 25 aprile del primo maggio le squadre del garden asaranno impegnate indiverse località della Regione. La scorsa settimana l'attività è stata sospesa per un paio di giorni in segno di lutto per la scomparsa di mister Bobo Gori, da sempre un grande amico del Garden.