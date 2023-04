Cattolica, un sostegno per pagare l’affitto: ampliato il numero dei beneficiari

Attualità

Cattolica

| 17:09 - 04 Aprile 2023

Nicola Romeo e la sindaca Franca Foronchi, Cattolica.

La Giunta Comunale di Cattolica va in aiuto delle famiglie residenti in affitto con proprie risorse, pari a 42.015 euro, ed ulteriori 31 nuclei vedranno accolta la loro richiesta di sostegno. Ma bisogna fare un passo indietro, si tratta di famiglie che avevano richiesto accesso al fondo regionale per le abitazioni in locazione per l'anno 2022 nel distretto sud della provincia di Rimini, entrate in graduatoria ma non finanziate. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato, quindi, quello di far scorrere gli aventi diritto rispondendo a più richieste possibili. I 31 nuclei familiari cattolichini che beneficeranno dei fondi comunali si aggiungono ai 120 che risultarono già finanziati tramite le graduatorie rese note a ridosso del Natale, lo scorso 23 dicembre.

“L'amministrazione Comunale destina ulteriori fondi a sostegno delle famiglie residenti, consapevole della crescente e diffusa difficoltà che s'incontra a sostenere le spese di locazione per la casa. Riteniamo che il tema casa – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali Nicola Romeo - rappresenti la criticità prioritaria per un numero crescente di famiglie residenti nel nostro territorio e per questo motivo abbiamo scelto di destinare ulteriori fondi a favore di 31 famiglie che hanno richiesto il sostegno economico, a testimonianza dell'impegno che questa Amministrazione profonde al fine di intercettare e soddisfare i diversi bisogni della Comunità”.

Va ricordato che l’opportunità era aperta anche a quelle famiglie con un Isee inferiore a 35mila euro, un valore non basso, ma i nuclei in questione dovevano dimostrare di avere avuto una contrazione del reddito di almeno il 25% per gli effetti di pandemia e crisi economica. Alla fine dell’istruttoria la graduatoria 1, quella per i redditi fino a un massimo di 17.154 di valore Isee, ha visto accolte 113 domande di cattolichini. Per la maggior parte degli aventi diritto la cifra è stata pari a 1.500 euro, il massimo. Dopo la decisione dei giorni scorsi della Giunta Comunale, questa prima graduatoria andrà, appunto, a scorrere con ulteriori 31 famiglie che riceveranno il sostegno comunale. Nella graduatoria 2, quella fino a 35.000 di Isee, i nuclei familiari di Cattolica aventi diritto sono risultati 7, con importi differenti e compresi tra 330 euro e 1.500. Quest’ultima graduatoria è stata già completamente finanziata con le risorse regionali.