Judo Riccione, Caterina Manzotti d'Argento: secondo posto in Coppa Italia A1

Sport

Riccione

| 15:44 - 04 Aprile 2023

Caterina Manzotti argento in Coppa Italia A1 di Judo.

Si sono conclusi domenica 2 aprile al PalaPellicone di Ostia gli incontri delle Finali di Judo della Coppa Italia A1 2023. L'atleta Riccionese Caterina Mazzotti del KSDK Parma, guidata dal Tecnico Luca Ravanetti, nella categoria -70kg batte prima Dinolfo per ippon (ko del judo) di uchi-mata, poi Amendola per 2 wazari ed infine Franzosi per ippon di o-uchi-gari gaeshi conquistando la finale. Qui purtroppo è l'avversaria ad avere la meglio costringendo l'allieva riccionese ad "accontentarsi" di un comunque ottimo secondo posto.