Novafeltria, procedono i lavori lungo la Marecchiese: arriva la segnaletica orizzontale

Attualità

Novafeltria

| 15:21 - 04 Aprile 2023

Il Comune di Novafeltria comunica che dalla sera di mercoledì 5 aprile (ore 18.00 circa) alla mattina di giovedì 6 aprile (ore 8.00 circa) verranno effettuati lavori di segnaletica orizzontale lungo la SS258 Marecchiese nel tratto compreso tra il bivio di Via Gaggia e il cimitero del capoluogo. Il Comune invita i cittadini a non sostare lungo lo stesso asse stradale pena rimozione forzata, come da ordinanza in vigore.



Prosegue dunque la riqualificazione della Marecchiese, sottoposta in questi giorni a riasfaltature nel tratto che attraversa internamente Novafeltria.