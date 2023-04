Inchiesta Acquarena e Tecnopolo, sei condanne: ma non c'è stata truffa

Cronaca

Rimini

15:19 - 04 Aprile 2023

L'ex cantiere Acquarena.





La lunga indagine della Guardia di Finanza su Acquarena e Tecnopolo si è conclusa in primo grado questa mattina (martedì 4 aprile), in Tribunale a Rimini, con sei condanne. La richiesta di risarcimento da parte della regione Emilia Romagna è stata invece respinta.



L'inchiesta, partita 8 anni fa dalla denuncia dell'allora assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Biagini, discostatosi politicamente dalla maggioranza della Giunta Gnassi, ha visto indagate 18 persone per irregolarità nella gara e nei verbali di consegna dei lavori di due opere pubbliche, il Tecnopolo e la piscina Acquarena, mai realizzata.



A processo erano finiti, nel 2019, dipendenti comunali, imprenditori, tecnici e professionisti che dovevano rispondere a vario titolo di turbativa d'asta e falso in verbale di gara per l'appalto di Acquarena, di falso in atto pubblico e falso ideologico per il Tecnopolo. Un dirigente del Comune di Rimini doveva rispondere anche di truffa per un finanziamento da 1 milione e 300.000 euro che il Comune avrebbe dovuto ricevere dalla Regione: è stato assolto da tutte le accuse, compresa quest'ultima.



LE CONDANNE Per l'appalto Acquarena condanna a un anno e 9 mesi per turbativa d'asta e falso in verbale di gara per il titolare di una società di consulenza, per il vice direttore di una filiale emiliana di un istituto bancario e il rappresentante della società che avrebbe dovuto realizzare Acquarena. Sono stati anche condannati in solido a risarcire il Comune di Rimini con un quantum da stabilire in causa civile.



Per il Tecnopolo, le condanne sono state di 8 mesi di reclusione per un dipendente del Comune di Rimini, direttore dei lavori per il cantiere, per un assistente dei lavori e per il direttore tecnico responsabile del cantiere. Per loro le accuse erano di falso in atto pubblico e falso ideologico per l'ultimazione dei lavori.



Gli indagati sono stati invece tutti assolti per le false certificazioni e relazioni di collaudo.