Ginnastica Riccione: da Modena e Ravenna arrivano medaglie per le allieve di Artistica e Ritmica

Sport

Riccione

| 13:50 - 04 Aprile 2023

Le allieve della Ginnastica Riccione.

Pioggia di medaglie nel fine settimana (1-2 aprile) per le sezioni Artistica e Ritmica della Ginnastica Riccione. Per l’Artistica si è disputato, domenica a Fiorano Modenese, il Campionato individuale Silver LA3 e LB3. Ben 25 le ginnaste riccionesi in gara. Due ori, con Giorgia Palazzini (2a a volteggio, trave e corpo libero in LA3 Allieve 1) e Indira Emendatori (1a a volteggio e trave e 2a al corpo libero in LA3 Allieve 2), e cinque bronzi con Nicole Pasquinelli (1a al volteggio e 2a alla trave in LB3 Allieve 3), Alice Marchini (1a al corpo libero e 3a a volteggio e trave in LB3 Allieve 4), Viola Castiglioni (1a alla trave e 3a al volteggio in LA3 Allieve3), Taisiya Biletska (seconda al corpo libero e terza alla trave in LA3 Allieve 3) e Giorgia Cancellieri (2a al volteggio in LA3 Junior 2).



Sabato e domenica a Ravenna si è svolto il Campionato di Primavera Ginnastica Ritmica Endas. Per la Ginnastica Riccione cinque medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo. 4 livello D Esordienti: bronzo per Sofia Lunardini; livello pre-agonistico: oro per Bianca Ferri e Talita Ricci, argento per Emily Baiocchi e oro per la squadra composta da Talita Ricci, Bianca Ferri ed Emily Baiocchi; 4 Livello A squadre categoria Allieve: oro per Martina De Pascale, Maia Suzzi e Giorgia Battiato; bronzo per Sofia D’Angelo, Vittoria Tonini e Lara Masini; categoria Open: oro per Martina Battiato, Giada Santini e Sara Matarazzo; 1° livello corsi formativi: oro per Cloe Salviani, argento per Vittoria Pagnano, Dalila Gobbi e Luna Salviani, e argento per Emma Vescini e Veronica Vopiyashyn.