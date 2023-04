Nuove Case di Comunità, Rimini vuole potenziare la medicina territoriale

Attualità

Rimini

13:45 - 04 Aprile 2023





Ha preso il via la progettazione della nuova Casa di Comunità in zona via Settembrini, a Rimini: in questi giorni si è conclusa la prima fase di partecipazione e confronto, organizzata dall'Ausl in sinergia con il Comune, a cui hanno preso parte più di 250 persone. Gli incontri hanno portato alla redazione e alle realizzazione del primo documento progettuale e tecnico, che ha individuato le sezioni interne della struttura e il programma funzionale.



L'edificio è un tassello fondamentale per il potenziamento della medicina territoriale e per la diffusione capillare di servizi e professionalità per la tutela della salute della cittadinanza.



L'assessore Kristian Gianfreda ricorda che quest'anno è quello in cui verranno posate le prime pietre per la realizzazione delle nuova Case di Comunità (ex Case della Salute): le altre saranno realizzate a Miramare/Rivazzurra e Viserba. "Non un punto di arrivo - spiega Gianfreda - ma di partenza per l’elaborazione della strategia di cure del nostro territorio" e "un investimento che è indicativo di una nuova visione e modo di promuovere la salute". L’obiettivo ambizioso "è quello di valorizzare e dare centralità a tutto ciò che può svolgere un ruolo preventivo nell’insorgere delle malattie, con particolare riguardo a quelle croniche”. La Casa di Comunità svilupperà percorsi integrati di cura, accogliendo i cittadini, ascoltando i loro bisogni e qualificandoli, facendoli dunque orientare al meglio.



In attesa della costruzione materiale delle strutture, a Rimini si sperimenteranno "i territori di comunità": dall'infermiere di quartiere e al maggior protagonismo di Centri anziani e dei Centri sportivi, si cercherà di favorire il benessere psicofisico dei cittadini e anche di far sentire le persone meno sole. "È un movimento già attivo - spiega Gianfreda - che segna un cambio radicale della sanità, imperniato sull’idea di prevenzione, promozione di stili di vita sani e presenza sul territorio".