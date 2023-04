Pasqua Biancorossa, il Rimini Calcio in visita al reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Infermi

Sport

Rimini

| 13:31 - 04 Aprile 2023

Rimini Calcio in visita al reparto di Neuropsichiatria Infantile.

Il Rimini Football Club in visita al reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Rimini per augurare ai ragazzi presenti, e a tutto lo staff, rappresentato dalla dott.ssa Cinzia Giulianelli, la buona Pasqua. Un rapporto cominciato nella scorsa stagione e che vedrà il Rimini coinvolto anche in futuro al fianco della Neuropsichiatria sui progetti di miglioramento dell’ambiente di cura e della qualità assistenziale dei bambini e degli adolescenti che accedono alla Neuropsichiatria infantile. La delegazione biancorossa, composta dal tecnico Marco Gaburro, dal Team Manager Fabio Gatta dal capitano Lorenzo Laverone, con i compagni Claudio Santini, Andrea Delcarro e Nicholas Allievi, ha portato in dono le uova di cioccolata, alcune T-shirt e altri gadget, ed è stata accolta all’interno del reparto dalla responsabile dott.ssa Cinzia Giulianelli.

“È stato un bel momento di condivisione con i giovani ospiti della struttura - sottolinea il capitano biancorosso Lorenzo Laverone – abbiamo risposto alle loro domande e ci siamo confrontati con grande sincerità. Questi sono incontri che dal punto di vista umano lasciano sempre tanto e torneremo sicuramente per condividere queste emozioni”.

“La vostra visita è sempre molto gradita per i nostri piccoli pazienti – ha concluso la dott.ssa Cinzia Giulianelli”- grazie come sempre per l’attenzione che ci dimostrate e per farci sentire parte della vostra squadra, come già anticipato ci sentiremo presto per una nuova iniziativa”.