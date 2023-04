‘Chocofest’: la pasqua a Misano è al gusto di cioccolato

Eventi

| 11:46 - 04 Aprile 2023

ChocoFest Misano.

Il cioccolato sarà il grande protagonista della Pasqua a Misano Adriatico. Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile andrà in scena Chocofest, una grande esposizione di prodotti a base di cioccolato e di altri sapori della gastronomia italiana.

Bianco, rosso, al latte o fondente, il cioccolato sarà presente in tutte le sue versioni, con un ricco mercatino di prodotti, allestito lungo Via e Piazza della Repubblica, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 24:00.

Una festa per il palato, ma non solo. Domenica 9 aprile, alle 21:00, i Moka Club porteranno sul palco di Piazza della Repubblica il loro repertorio che ripercorre la disco music anni ’70 e’80 e ’90 e faranno scatenare il pubblico le loro coinvolgenti coreografie.

L’accesso è libero. Per info: IAT Misano 0541615520.