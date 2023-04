Baseball, Giovanny Rosales nuovo arrivo in casa San Marino

Sport

Rimini

| 10:24 - 04 Aprile 2023





Nuovo arrivo in casa San Marino Baseball in questo mese di aprile a poco dall’opening game. Ad aggiungersi al gruppo dei Campioni d’Italia ecco Giovanny Rosales, catcher classe ’99 (compirà 24 anni il prossimo 28 giugno) con cittadinanza italiana e AFI.



Rosales, nativo di Barquisimeto (Venezuela), ha già avuto modo di farsi conoscere nella massima serie italiana per i suoi trascorsi con Bologna, Brescia e Oltretorrente.



L’esordio è con Brescia in A2 dal 2018 al 2020, ma nello stesso 2020 ha avuto modo di assaggiare la Serie A grazie a qualche turno in battuta con la Fortitudo (2/9). Nel 2021 è ancora a Brescia nella massima serie e fa registrare una media battuta di 271, con 2 fuoricampo e 13 punti battuti a casa.



Nella scorsa stagione veste la casacca dell’Oltretorrente e i suoi numeri salgono: 362 di media battuta, 3 fuoricampo e 20 punti battuti a casa.



Il San Marino Baseball dà il benvenuto a Rosales, che è già a disposizione dello staff tecnico per la preparazione in vista dell’avvio di campionato.