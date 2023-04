Calcio giovanile, Gabicce Gradara: gli Allievi fanno il colpaccio a Sant'Angelo in Vado (0-1)

Sport

Il bilancio della settimana delle formazioni del settore giovanile del Gabicce Gradara è di una vittoria e due sconfitte



ALLIEVI





Vadese – Gabicce Gradara 0-1





Gabicce Gradara corsaro sul campo della Vadese. Primo tempo giocato tutto nella metà campo avversaria con possesso palla quasi totale del Gabicce Gradara che però che non è riuscito a incidere se non in due occasioni: tiro di Bergamini fuori di poco (azione Mboup-Bergamini-Sarli) e al 44' con cross di Mboup per Sarli in area che con la punta del piede anticipa il difensore ma non centra la porta.



Nel secondo tempo con il Gabicce Gradara che cerca con più insistenza di sbloccare la partita: al 5' su calcio d'angolo di Pataracchia colpo di testa alto di Bergamini; al 12' Magi Filippo lancia Bergamini che salta un difensore e incrocia il tiro sul secondo palo ma la palla è fuori di poco; al 13' ancora calcio d'angolo battuto da Pataracchia che trova al centro Buccino che deve solo appoggiare per l'1-0. Al 24' Buccino centralmente serve Bergamini che salta due difensori poi passa a Sarli ma il suo tiro è sul portiere. Al 43' slalom di Magi Filippo fra tre avversari arriva al tiro ma il portiere para. E' l'ultima emozione.





Prossima partita domenica 16 aprile ore 11,00 Gabicce Gradara-Forsempronese









GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Buccino (29'st Della Costanza), Sciuto, Rossi Manuel, Rossi Giacomo, Sarli (33'st Bastianelli), Pataracchia, Bergamini, Magi Filippo, Mboup (43'st Pontellini). All.Iachini







GIOVANISSIMI 2008





Gabicce Gradara - Muraglia 2-3





Non riesce a vincere la partita il Gabicce Gradara dopo un primo tempo all'insegna del bel gioco e di grande intensità. Passato in vantaggio con Annibalini, sfiora per altre occasioni la seconda rete. Nel secondo tempo la squadra è per così rimasta negli spogliatoi ed il Muraglia ne ha approfittato per pareggiare. Fosca però trova un eurogoal con un potente fendente da 30 metri. Pareggio ospite a dieci minuti dal termine e goal del sorpasso al 73' su calcio di rigore generato da un precedente evidente fuorigioco non evidenziato da un giovanissimo direttore di gara.





Prossimo match martedì 4 aprile ore 17.00 a Morciola con K Sport.







GABICCE GRADARA: Gaggi, Sciuto (Del Bene), Mosconi , Luzi, Andruccioli, Gaudenzi G., Annibalini ( Tamburini), Rossini E. (Ferraj), Guidi, Terenzi (Ridolfi), Fosca (Arduini). All. Mendo-Baffioni.





GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Gabicce Gradara - Vis Pesaro 1-4





GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci (Amadori), Rossini (Mascarucci) Buscaglia, Benedetti, Caico, Falcioni (Tucci), Gaudenzi, Mancini, Ballarini, Foschi (Diotalevi). All. Mendo-Baffioni.





La Vis ha la meglio su un buon Gabicce che nonostante il punteggio rotondo non si arrende mai. Da elogiare l'impegno e la determinazione per tutto l'arco dell'incontro nonostante la superiorità degli avversari (club professionistico). Unica rete realizzata da Gaudenzi D. su calcio di rigore. Ottimo banco di prova per i cadetti ed esperienza formativa per l'inserimento programmato di alcuni 2010 che si sono messi in evidenza nel corso della stagione





Prossimo match sabato 22 aprile a Gabicce ore 18.00 contro il Muraglia.