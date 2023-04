A Verucchio dolce caccia al tesoro di Pasqua in piazza Europa

Eventi

Verucchio

| 10:07 - 04 Aprile 2023

Pasqua a Verucchio.

Caccia all’uovo di Pasqua a Villa Verucchio: sabato 8 aprile, dalle 12 in piazza Europa e dintorni, si svolgerà una divertente caccia al tesoro dedicata a tutti i bimbi dai 5 ai 13 anni.

Le squadre si divertiranno a trovare il goloso bottino tramite degli stimolanti indizi nascosti.

A fine giornata, si gusterà la merenda, a cura di Avis Verucchio, e l'apertura di un uovo gigante, per festeggiare tutti assieme all'aria aperta l'avvento della Pasqua. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Verucchio.

Per tutte le informazioni chiamare:

Barbara 347 4869624 oppure Mirco 338 8276102