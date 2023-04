Basket A2, RivieraBanca: Bedetti e Ogbeide si fermano

Sport

04 Aprile 2023

Derek Ogbeide durante la visita con il dott. Fabrizio Campi..

Rivierabanca Basket Rimini comunica che nella giornata di oggi (lunedì, 3 aprile) i giocatori Derek Ogbeide e Francesco Bedetti hanno effettuato degli esami di accertamento a seguito degli infortuni patiti durante il match di campionato (1° turno fase orologio) contro la Benacquista Latina. Le visite si sono svolte al poliambulatorio Medical Center di Misano.



Per quanto riguarda l’atleta Derek Ogbeide è stato diagnosticato un trauma distrattivo alla spalla destra, a seguito del quale lo staff medico biancorosso, di concerto con giocatore e il suo agente, dovrà valutare il miglior percorso di recupero. Due le ipotesi: pausa dall’attività per 3 settimane con tutore e percorso di riabilitazione (1 mese circa di stop) o valutazione di immediato intervento chirurgico.



Per quanto riguarda capitan Francesco Bedetti oltre a un’infiammazione al tendine d’achille al piede destro con leggera borsite (presente già durante la settimana scorsa) è stata riscontrata una lesione muscolare al trapezio della spalla destra patita durante il match contro Latina che renderà necessario l'utilizzo di un tutore per 10 giorni dopodiché verrà rivalutato.



Il club comunica infine che anche l’atleta Davide Meluzzi nella giornata di martedì (4 aprile) sarà sottoposto ad accertamenti medici sempre al Medical Center a seguito di un colpo alla coscia destra rimediato durante il match sempre di domenica.



“Vogliamo in primis ringraziare il nostro medico sociale Eraldo Berardi, lo specialista ed amico Dott. Fabrizio Campi, e tutto lo staff medico/fisioterapico di Rivierabanca Basket Rimini per la professionalità, la gentilezza e la velocità nello svolgere tutte le visite e gli esami necessari in brevissimo tempo – sono le parole del direttore sportivo Davide Turci -. Per la nostra società avere un'organizzazione medica/sanitaria di questo livello è motivo di orgoglio e professionalità. In pochissimo tempo (mezza giornata) abbiamo eseguito esami strumentali e fatto visitare da un luminare della spalla come il Dott. Campi, sia Francesco sia Derek. Al momento ciò che appare piuttosto chiaro è che sia Derek sia Francesco la prossima domenica non potranno scendere in campo nella trasferta di Trapani”.



In particolar modo la situazione più seria è quella di Derek Ogbeide sul quale nei prossimi giorni verranno comunicati aggiornamenti.





