Misano: addio all'artista ed ebanista Luigi Criscione

Misano Adriatico

| 08:04 - 04 Aprile 2023

Luigi Criscione, un artista ed ebanista originario di Petralia Sottana, è morto a Misano all'età di 78 anni. Dopo essersi trasferito in Romagna nel 1968, Criscione si è dedicato sempre di più alla scultura e all'intarsio. Ha ricevuto molti riconoscimenti nel corso degli anni e ha creato la grande porta lignea della Chiesa dell'Immacolata Concezione a Misano. Criscione lascia la moglie e il figlio, e il suo funerale si terrà mercoledì nella chiesa di Misano Mare. La sua nipote ricorda come lui usasse le sue mani per tutto, dalla creazione di opere d'arte al preparare il pane e i dolci siciliani per la famiglia durante il Natale. Nonostante le difficoltà, Criscione ha continuato a vivere di arte fino alla fine.