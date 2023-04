Ladro in azione: ruba cibo e danneggia un'attività commerciale a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 07:49 - 04 Aprile 2023

Archivio.

Durante la scorsa notte, un individuo ha commesso un furto e un atto vandalico contro lo stabile che ospita un bar Eni e l'ufficio di una stazione di servizio a Cattolica, in via Emilia Romagna. Il ladro ha rubato cibo fresco dal contenitore dell'esercizio pubblico e ha rotto il vetro della porta d'ingresso del distributore, senza tuttavia entrare all'interno. I proprietari di entrambi i locali hanno deciso di sporgere denuncia, in quanto le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il danneggiamento e potrebbero aiutare le forze dell'ordine a identificare il colpevole.