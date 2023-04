Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 ko in casa contro il San Giuliano City (2-3)

Sport

Rimini

| 20:23 - 03 Aprile 2023

Edoardo Lonardo in gol con la Primavera.

I risultati delle squadre del settore giovanile del Rimini Calcio





PRIMAVERA 4 – 24ª Giornata



RIMINI FC – SAN GIULIANO CITY 2-3





RIMINI FC: Conti, Bianchi, Gerboni, Nastase, Briscu, Gianfrini (29’ st Marcello), Serfilippi (29’ st Fraternale), Cherubini, Capparelli (1’ st Di Pollina), Lonardo, Zanni (1’st Russo). A disposizione: Campedelli, Gabriele, Ricci, Minni, Madonna, Diotallevi. Allenatore: Brocchini.



SAN GIULIANO CITY: Lattisi, Usardi, Giacalone, Grandinetti (19’ st Alletto), Furlani (40’st Silanos), De Pasquale, Casali, Cabezas, Borla (12’ st Ferrara), Deiana (40’ st Menfalout), Ernaio. A disposizione: Barotac, Aquilino, Foresti, Cavallo, Seuellean, Sarno, Silanos, Ben Attia, Gentile. Allenatore: Eranio.



Reti: 24’ pt Eranio, 45’ pt Borla, 27’ st Lonardo, 29’ st Cabezas, 31’ st Fraternale.



NOTE. Espulsi: Brisku, Usardi. Ammoniti: Russo, Gianfrini, Marcello, Gerboni, Cabezas, Usardi, Alletto.





UNDER 15 FEMMINILE – 16ª Giornata

IMOLESE - RIMINI FC 1-4



RIMINI FC: Mariani (75’ Vannucci), Giunta, Mastellone (26’ Mascella), De Sio (60’ Paganelli), Pesaresi, Vecchione, Spadazzi (40’ Celeschi), Ferraro (64’ st Sgallini), Dellarosa (51’ Cola). Allenatore: Franco.



RETI: 10’ Celeste (I), 63’ 72’ 75’ Vecchione (R) 65’ Paganelli (R).



UNDER 14 – 20ª Giornata



SAN MARINO A. – RIMINI FC 2-2



SAN MARINO: Bucci, Valentini, Partisani, Stefani (Cap) Zavoli, Amoretti(28’ st Balsimelli), Cangini, (5’ st Ciacci ) Carloni, Marra, Gheno (30’ st Balacchi) Muccioli (5’ st Mariani)

Allenatore: Vanni.



RIMINI FC: Costantini, Ciaroni, Odino (1’ st Fulvi) Bartolucci (1’ st Arseni), Mariotti, Mambelli, Celli (25’ st Amantini), Giovagnoli (25’ st Frati Alessio) Boscherini, Pensalfini (1’ st Macchour), Frati Fabrizio (25’ pt Paganini). Allenatore: Berardi.



Reti: 1’ pt Frati Fabrizio, 23’ st Gheno, 26’ st Ciaroni (aut), 32’ st Macchour.









UNDER 13 PRO – 26ª Giornata



RIMINI FC - SPAL

P.T. 1-1 Reti: Fava (SPAL) al 9', Angelini (RN) al 13'.

RIMINI FC: Alberani, Donini, Lunedei, Ricci, Kasalla, Costantini, Aureli, Cassano, Angelini.

SPAL: Ferrari, Prosdocimi, Bizzi, Blaj, Guiducci, Monti, Bresciani, Deffo, Fava.

S.T. 1-0 Rete: Cassano al 10'.

RIMINI FC: Racanelli, Hernandez, Montesi, Kasalla (al 15' Aureli), Cassano (al 13' Costantini), Cevoli, Aragao, Bertoni, Dhelpra.

SPAL: Caleffi, Visentini, Tecchiati, Conrnacchione, Morrone, Spero, Blessed, Barabani, Balboni.

T.T. 0-1 Rete Guiducci al 5'.

RIMINI FC: Alberani (al 18' Racanelli), Lunedei (al 19' Hernandez), Ricci (al 18' Donini), Kasalla (al 19' Aragao), Costantini, Aureli (al 19' Bertoni), Cassano, Angelini (al 15' Cevoli), Dhelpra (al 13' Montesi).

SPAL: Ferrari, Prosdocimi, Bizzi, Blaj, Guiducci, Monti, Bresciani, Deffo, Fava.