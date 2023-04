Cerimonia del Precetto Pasquale a Morciano: Sezione Carabinieri e Anc insieme per festeggiare la Pasqua

Attualità

Morciano di Romagna

| 17:38 - 03 Aprile 2023

Foto Ballante.

Nella tarda mattinata di lunedì 3 aprile, presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Morciano, la Sezione Carabinieri in Congedo di Morciano e San Clemente, insieme al Sindaco Giorgio Ciotti di Morciano di Romagna, hanno organizzato il Precetto Pasquale a cui hanno partecipato i soci, i simpatizzanti, le Benemerite ed il nucleo Volontari della Sezione Anc di Morciano - San Clemente, le rappresentanze delle Anc di Riccione e San Marino, l'Ispettore Regionale Anc Emilia Romagna, Ten. Giuseppe Ciriello di Bologna e il Coordinatore Provinciale di Rimini, Col. Nevo Monaco, i comandanti di alcune Stazioni Carabinieri della Valconca con alcuni Carabinieri in servizio. La Messa è stata officiata da Don Giuseppe Grigolon, Cappellano Militare della Legione Carabinieri dell'Emilia Romagna, giunto da Bologna. Inoltre, alla cerimonia erano presenti alcuni sindaci dei Comuni della Valconca: Morciano, Saludecio, Montefiore, Mondaino e Sassofeltrio. Al termine della cerimonia religiosa, tutti i presenti si sono ritrovati presso il nuovo ristorante Falsa Riga, sempre a Morciano, dove hanno consumato un buon pranzo e scambiato gli auguri per le festività pasquali. Ballante.