Sport

Pesaro

| 17:33 - 03 Aprile 2023

Confermata l'indiscrezione. La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Oscar Brevi. La società ringrazia il mister per questi mesi insieme e per la sua professionalità, facendogli i migliori auguri per il futuro.

Sulla panchina biancorossa siederà Simone Banchieri, classe 1974, già mister in serie C di Novara e ProIl nuovo tecnico Sesto e prima in serie D a Caratsse, Novese, Legnano, Derthona.