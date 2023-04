Rimini, nascosta nel sedile dell'auto droga per 3mila euro: arrestato

Cronaca

Rimini

| 17:01 - 03 Aprile 2023

Arresto per droga sul lungomare.

Fermato a bordo della sua auto nel tardo pomeriggio di ieri e trovato con circa cento grammi di eroina. Per il conducente sono scattate le manette: si tratta di un cittadino di origini tunisine che dovrà rispondere del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

I finanzieri hanno notato una Audi A6 nera percorrere il lungomare di Rimini fermarsi in una via laterale. Al momento del controllo il conducente ha tentato una manovra di retromarcia per sottrarsi all’identificazione senza buon fine. I militari sono riusciti a bloccarlo e hanno proceduto alla perquisizione rinvenendo, occultato in un vano del bracciolo del sedile posteriore, un involucro di cellophane contenente sostanza che, dal successivo esame drop-test, risultava essere eroina.



Lo stupefacente era sicuramente destinato ad alimentare il mercato della riviera romagnola. Basti pensare che, sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 3mila euro di illeciti guadagni. L’uomo si trova ora in carcere a Rimini e sono in corso indagini per risalire alla provenienza della sostanza stupefacente.