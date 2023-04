Successo per la Caccia all’uovo di Riccione Paese, progetto di Alessandra Nunziata, fotografa riccionese

Attualità

Riccione

| 16:49 - 03 Aprile 2023

Caccia all'uovo in Paese a Riccione.

Grande successo per la “Caccia all’uovo” organizzata, nella domenica delle Palme, dal Comitato Riccione Paese con il patrocinio del Comune di Riccione. Tra gli stand anche quello dei i ragazzi di Cuore 21 e Centro 21 con “le nostre uova e colombe della campagna di Pasqua” avevano annunciato sulla loro pagina Facebook.

L’evento pensato per il divertimento dei bambini ha visto grande partecipazione. Sono infatti stati oltre 350 gli iscritti a questa coinvolgente iniziativa.



“La caccia alle uova è un progetto di Alessandra Nunziata, fotografa riccionese, pensato per tutte le famiglie e i bimbi – ha detto la presidente del Comitato di Riccione Wilma Volpetti -. L’evento è stato realizzato grazie all’idea di Alessandra e come Comitato siamo stati molto contenti: ripeteremo questo appuntamento negli anni prossimi. E’ stata una bellissima giornata che anche i negozianti hanno sostenuto e aiutato a realizzare”.



“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che si è svolta nel cuore del borgo di Riccione – ha detto Simone Gobbi, presidente del Consiglio Comunale con delega ai rapporti con i Comitati – Bellissima la partecipazione delle famiglie e dei tanti bambini. Il numero delle iscrizioni, la presenza dei più piccoli, i negozi aperti, le strade con musica e animazioni dimostrano che il Comitato ha ben compreso quanto le famiglie siano alla ricerca di eventi a loro dedicati. Vedere ieri i sorrisi dei bambini e i tanti genitori divertirsi conferma che siamo sulla strada giusta e lieti di portare avanti e promuovere queste belle giornate di allegria”.