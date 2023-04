Poliziotto si getta in acqua e salva la vita ad una donna che stava annegando al Porto Canale

Cronaca

Rimini

14:12 - 03 Aprile 2023

Un poliziotto si getta in acqua e salva la vita ad una donna che stava annegando. Questa mattina (3 aprile) intorno alle 11 in zona Porto Canale a Rimini un cittadino che si trovava nei dintorni si era accorto della presenza in acqua di una donna che stava annegando e prontamente lo ha segnalato al 112. Immediatamente giunti sul posto dopo la segnalazione telefonica, gli agenti della Polizia di Stato hanno prontamente individuato la donna in evidente stato di incoscienza. La situazione è apparsa fin da subito molto grave, ma prontamente un agente-eroe si è lanciato in acqua e, adottando la manovra di salvataggio di recupero uomo in mare, ha agganciato la donna, che già era sommersa, evitando che la stessa annegasse. La donna, sempre incosciente, è stata in seguito trascinata fino ad una imbarcazione della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, giunta in ausilio agli agenti intervenuti. Trasportata sulla banchina, i soccorsi sono stati prestati da personale medico intervenuto, che è riuscito a rianimare la donna e successivamente a trasportarla d’urgenza presso il locale Pronto Soccorso, dove è stata dichiarata “fuori pericolo”, insieme anche all’Agente tuffatosi in mare.