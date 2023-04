Boxe Santarcangelo: Salaroli Johnny vince il titolo di campione regionale nella categoria Under 14

Sport

| 13:12 - 03 Aprile 2023

Tiziano Scarpellini maestro della boxe Santarcangelo con Salaroli Johnny.

Il 2 aprile si sono disputate le finali dei Campionati regionali Emilia Romagna, categoria junior Under 14, sul ring di Carpi. Il pugile della Boxe Santarcangelo, Salaroli Johnny (94kg), ha affrontato il pugile della boxe Sassuolo, Jamali Youssef (110kg), che aveva già affrontato il 19 febbraio nella finale del torneo esordienti. Questa volta, Salaroli ha vinto il titolo di campione regionale dopo aver mostrato una prestazione eccezionale contro un avversario più grande di lui. Il primo round è stato piuttosto equilibrato, ma nel secondo round Salaroli ha colpito l'avversario allo stomaco e al viso mettendolo in difficoltà. Nel terzo round, Salaroli ha chiuso l'avversario alle corde con forti colpi al corpo e al volto, costringendo l'angolo dell'avversario a fermare l'incontro per sospensione cautelare. Il verdetto di vittoria del titolo di campione regionale è stato molto gratificante per Salaroli e la sua squadra, che ora volano alle finali degli italiani a fine mese.