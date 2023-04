Montescudo Montecolombo: incontro con il Vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi

Attualità

Montescudo-Montecolombo

03 Aprile 2023

Il Vescovo e la giunta comunale di Montescudo Montecolombo.

Nel pomeriggio del 1 aprile, prima della Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Montescudo S.E. Nicolò Anselmi ha incontrato la Giunta del Comune di Montescudo-Monte Colombo.



Nel corso dell’incontro il Sindaco Gian Marco Casadei ha illustrato a S.E. gli ultimi dati che fanno di Montescudo-Monte Colombo il Comune più giovane della provincia di Rimini con il 15,4% del totale di popolazione nella fascia 0-14 anni . Anche il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) nel 2022 è stato assai positivo: 41 nati e 24 decessi . In controtendenza rispetto al dato nazionale e a quello di molti comuni, dove accade esattamente il contrario.



Il Sindaco, dopo aver dato atto della consolidata e positiva collaborazione tra il Comune e la Curia Riminese nella gestione dei due musei, ha comunicato che l’ Amministrazione Comunale sta investendo nei centri parrocchiali per migliorare le strutture e favorire l’aggregazione fra i cittadini. Casadei ha concluso comunicando l’impegno e l’attenzione della Amministrazione Comunale verso le fasce più deboli della popolazione con l’istituzione di un Comitato Tecnico Consultivo, che consente di coordinare e monitorare il lavoro della Caritas e delle Associazioni di volontariato e di conoscere meglio le situazioni di difficoltà dei cittadini, condizione essenziale per interventi mirati.

Il Vescovo Anselmi ha dimostrato grande interesse verso i dati comunicati dal Sindaco ed ha rivolto alla Amministrazione Comunale parole di compiacimento e di condivisione per le iniziative intraprese con le parrocchie ed a favore delle persone che vivono in povertà.

Prima di far visita al museo della Linea Gotica e al museo Etnografico, entrati di recente a far parte del Sistema museale nazionale, e al Santuario di Valliano, il Vescovo ha voluto affrontare con la Giunta temi riguardanti la gestione degli stessi, nei quali, di concerto con la Diocesi, il Comune di Montescudo-Monte Colombo farà importanti investimenti per valorizzare il patrimonio storico culturale presente.



A ricordo della visita la Giunta Municipale ha voluto donare a Mons. Anselmi un cesto di prodotti del consorzio Sapori di Montescudo-Monte Colombo ed una tovaglia con stampa su tela a ruggine, confezionata da Walter Ciabochi del Museo diffuso di Monte Colombo, raffigurante lo stemma, il nome e il motto di Monsignor Anselmi oltre al luogo e alla data. Un dono assai gradito da S.E. che l’ha voluto mostrare ai fedeli alla fine della Messa.