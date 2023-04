Podismo: Lorenzo Bugli e Paola Braghiroli vincono la Vivicittà Corri Rimini

Sport

Rimini

| 12:21 - 03 Aprile 2023

I vincitori, Lorenzo Bugli e Paola Braghiroli.

Si è corsa a Rimini domenica 2 aprile la 38esima edizione della manifestazione organizzata da Uisp in collaborazione con il suo settore di attività atletica leggera.



La 38esima edizione della Vivicittà – Corri Rimini si è disputata domenica mattina 2 aprile con partenza da Piazzale Fellini. La gara, competitiva e non competitiva, si è corsa lungo il parco del mare ed è stata organizzata da Uisp Rimini in collaborazione con il suo settore di attività di atletica leggera.



Tra gli uomini la vittoria è andata a Lorenzo Bugli, che ha corso i 10 chilometri della competitiva in 33’09”. Bugli ha preceduto Federico Casadei (33’43’’) e Michelengelo Parmigiani (34’05”).



Paola Braghiroli ha vinto fra le donne col tempo di 37’35’’. Secondo gradino del podio per Bianca Campidelli (39’24’’) e terza Elena Colella in 39’40”.



Alla competitiva hanno partecipato 234 atleti, mentre alla non competitiva sono stati ben 416 ad aver percorso l’anello lungo il parco del mare di Rimini.



Agli adulti si sono aggiunti anche 67 tra bambini e ragazzi, che hanno corso la Vivicittà – Corri Rimini Giovanile.



In totale il lungomare ha visto 717 pettorine colorate con il logo arcobaleno di Vivicittà, la Corsa dei diritti: questo è il sottotitolo scelto quest’anno per caratterizzare la manifestazione intorno ad alcuni assi tematici particolarmente attuali. Il primo diritto è quello alla pace: è passato un anno dall’inizio della guerra in Ucraina e il cuore dei partecipanti a Vivicittà guarda alle popolazioni civili che stanno ancora subendo le ostilità. La seconda dedica riguarda l’ambiente, il diritto all’aria pulita e a spazi verdi per stili di vita attivi. Si tratta di una delle emergenze mondiali alle quali l’Uisp ha chiamato a raccolta gli sportivi di tutte le età: spazi verdi da strappare al cemento, periferie urbane e sociali da rimettere al centro, sviluppo sostenibile e transizione ecologica secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030.



